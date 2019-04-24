List of UBA bank Routing Number, sort codes and branches in Nigeria

July 7, 2020 Tosan Olajide BANKING

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UBA sort codes
UBA records double-digit earnings in Q1 2020

List of UBA bank Routing Number, sort codes and branches in NigeriaWhenever you are receiving money from someone especially interbank transfers or international money transfers, you will be required to provide your sort code from your bank. If you are a customer of UBA in Nigeria you will get all the branches in the bank as well as their sort codes.

This article is about List of uba Sort Codes and branches in Nigeria. The sort code is a number which is usually identifies both the bank and the branch where an account is held. the sort code identifies the bank. The sort code is usually used when transferring funds from one account in one bank branch to another branch of the bank or another bank.

Sort code for all UBA bank branches in Nigeria – Sort Code listed by City & State.

Here is a list of all UBA bank sort codes in Nigeria –

LIST OF UBA BANK SORT CODE IN NIGERIA

S/N SORT-CODE BRANCH NAME/OFFICE BRANCH LOCATION / ADDRESS TOWN STATE
1 033152666 UBA-CORPORATE B.O PLOT 33 ABOYADE COLE STREET V I LAGOS LAGOS LAGOS
2 033152679 UBA-marina B.O 55, MARINA  STREET , LAGOS LAGOS LAGOS
3 033212687 UBA-OLU OBASANJO 202  OLU OBASANJO RD. PORT HARCOURT. PORT HARCOURT RIVERS
4 033122696 UBA-KANO B.O. 14B  BELLO ROAD  KANO. KANO KANO
5 033152705 UBA-DALEKO B.O. 810-811 BANK RD DALEKO  MKT. MUSHIN LAGOS LAGOS
6 033152718 UBA-APAPA B.O. 46,  WARE-HOUSE ROAD  APAPA  LAGOS LAGOS LAGOS
7 033152721 UBA-IDUMOTA B.O 169  NNAMDI AZIKIWE ST. IDUMOTA  LAGOS LAGOS LAGOS
8 033192736 UBA-IBADAN B.O. 5  LAGOS BYE-PASS  DUGBE  IBADAN IBADAN OYO
9 033112745 UBA-KADUNA B.O. A1  AHMADU BELLO WAY  KADUNA KADUNA KADUNA
10 033242754 UBA-WARRI B.O. 7  OKUMAGBA AVENUE  WARRI WARRI DELTA
11 033152763 UBA-IKEJA I B.O 73  ALLEN AVENUE  IKEJA LAGOS LAGOS
12 033082778 UBA-ABUJA MAIN B.O 832  ADETOKUNBO ADEMOLA CRES  ABUJA ABUJA ABUJA
13 033022783 UBA-ONITSHA B.O 37  NEW MARKET ROAD  ONITSHA ONITSHA ANAMBRA
14 033042792 UBA-BENIN B.O. 81  AKPAKPAVHA ROAD  BENIN-CITY BENIN EDO
15 033232803 UBA-ABA B.O. 1A  FACTORY ROAD  ABA ABA ABIA
16 033242819 UBA-ASABA B.O. 238  NNEBISI ROAD  ASABA ASABA DELTA
17 033202820 UBA-JOS B.O. 47, MURTALA MOHAMMED WAY , JOS JOS PLATEAU
18 033072830 UBA-CALABAR B.O 15, CALABAR ROAD  CALABAR. CALABAR CROSS RIVER
19 033252841 UBA-ENUGU B.O. 53  OKPARA AVENUE  ENUGU ENUGU ENUGU
20 033062853 UBA-MAIDUGURI B.O 8, BAGA ROAD, MAIDUGURI MAIDUGURI BORNO
21 033012861 UBA-UYO B.O. PLOT 15  BLOCK 1  ABAK ROAD  UYO UYO AKWA-IBOM
22 033152873 UBA-OSOLO B.O. 10  OSOLO WAY AJAO ESTATE LAGOS LAGOS
23 033022880 UBA-NNEWI B.O. 24A  PARK ROAD  NNEWI NNEWI ANAMBRA
24 033322894 UBA-YENOGOA B.O Plot A59 C.B.D swali road, Yenagoa YENAGOA BAYELSA
25 033022903 UBA-AWKA B.O. 37  ZIK AVENUE  AWKA AWKA ANAMBRA
26 033112910 UBA-ZARIA B.O. F11  KADUNA ROAD  ZARIA ZARIA KADUNA
27 033352929 UBA-GOMBE B.O. 8  MARKET ROAD  GOMBE GOMBE GOMBE
28 033372938 UBA-GUSAU B.O. 1  GOVT HOUSE ROAD  GUSAU GUSAU ZAMFARA
29 033222949 UBA-SOKOTO B.O. 10,  KANO ROAD  SOKOTO SOKOTO SOKOTO
30 033272957 UBA-BIRNIN B.O. B1 SULTAN ABUBAKAR ROAD,GRA  BIRNIN-KEBBI BIRNIN-KEBBI KEBBI
31 033102962 UBA-OWERRI B.O. 60  WEATHRAL ROAD  OWERRI OWERRI IMO
32 033152970 UBA-MATORI B.O. 21  FATAI ATERE WAY  MATORI  LAGOS. LAGOS LAGOS
33 033212988 UBA-TRANS AMADI 25  TRANS-AMADI IND. LAYOUT P-HARCOURT. PORT HARCOURT RIVERS
34 033302995 UBA-JALINGO B.O 134  HAMMARUWA WAY  JALINGO. JALINGO TARABA
35 033133009 UBA-KATSINA B.O 167  IBB WAY  KATSINA. KATSINA KATSINA
36 033153018 UBA-AKIN ADESOLA 11A AKIN ADESOLA STREET  V-I LAGOS LAGOS
37 033153746 OGUNLANA DRIVE 152, OGUNLANA DRIVE SURULERE LAGOS LAGOS
38 033023106 UBA-ONITSHA II B.O 16 PORT HARCOURT ROAD, BRIDGEHEAD ONITSHA ONITSHA ANAMBRA
39 033083036 UBA-NASS ABUJA NAT. ASSEMBLY COMPLEX  ABUJA ABUJA ABUJA
40 033083052 UBA-ABUJA GARKI II PLOT 1347  AHMADU BELLO WAY  GARKI II  ABUJA ABUJA ABUJA
41 033153050 UBA-OKE-ARIN B.O 20  IJAYE STREET  OKE ARIN  LAGOS LAGOS LAGOS
42 033153063 UBA-IDDO B.O. 1  TAYLOR ROAD  (G-CAPPA) IDDO  LAGOS LAGOS LAGOS
43 033153076 UBA-TRADE FAIR TRADE FAIR COMPLEX  LAGOS LAGOS LAGOS
44 033243083 UBA-WARRI TWO B.O PPMC DEPOT  EKPAN  WARRI WARRI DELTA
45 033133096 UBA-FUNTUA B.O. 146-148  ZARIA ROAD  FUNTUA. FUNTUA KATSINA
46 033093107 UBA-YOLA B.O. 42  GALADIMA AMINU WAY. JIMETA  YOLA YOLA ADAMAWA
47 033333113 UBA-ABAKALIKI B.O 4B OGOJA ROAD  ABAKALIKI EBONYI STATE ABAKALIKI EBONYI
48 033263128 UBA-DUTSE B.O. SANI ABACHA WAY  DUTSE  JIGAWA DUTSE JIGAWA
49 033183130 UBA-AKURE B.O. OWO-AKURE ROAD  AKURE  ONDO AKURE ONDO
50 033113142 UBA-NNPC KADUNA PPMC COMPLEX KACHIA RD. KADUNA KADUNA
51 033123158 UBA-KANTIN KWARI 52  TA AMBU LINE  KANTI-KWARI  KANO KANTI-KWARI KANO
52 033053163 UBA-MAKURDI B.O 48  RAILWAY BYEPASS  HIGH LEVEL MAKURDI MAKURDI BENUE
53 033233174 UBA-UMUAHIA B.O 1  AKANU IBIAM ROAD  UMUAHIA. UMUAHIA ABIA
54 033163189 UBA-MINNA B.O. MTD 8  PAIKO ROAD  MINNA MINNA NIGER
55 033143196 UBA-ILORIN B.O. AKEWUSOLA PLAZA  137  MURTALA MOHD WAY  ILORIN ILORIN KWARA
56 033343200 UBA-EKITI B.O. SECRETARIAT ROAD  ADO-EKITI ADO-EKITI EKITI
57 033173218 UBA-ABEOKUTA B.O 67  TINUBU ROAD  IBARA  ABEOKUTA ABEOKUTA OGUN
58 033153225 UBA-FESTAC B.O.(OLD) 2ND AVENUE  21 ROAD  FESTAC TOWN LAGOS LAGOS LAGOS
59 033363235 UBA-LAFIA B.O. 32  JOS ROAD  LAFIA LAFIA NASARAWA
60 033283247 UBA-LOKOJA B.O. 7A  IBB WAY  OKENE-KABBA RD  LOKOJA LOKOJA KOGI
61 033313256 UBA-DAMATURU B. 1  GUJIBA ROAD  DAMATURU. DAMATURU YOBE
62 033293266 UBA-OSHOGBO B.O 31  OBAFEMI AWOLOWO WAY  OSOGBO OSOGBO OSUN
63 033033277 UBA-BAUCHI B.O. 37  ABDULKADIR AHMED WAY  BAUCHI BAUCHI BAUCHI
64 033153283 UBA-IBAFON B.O. IBRU PORT COMPLEX  IBAFON-APAPA LAGOS LAGOS
65 033253293 UBA-ENUGU II B.O 36  KENYATTA STREET  UWANI ENUGU ENUGU ENUGU
66 033243300 UBA-AGBOR B.O 59  OLD LAGOS RD. AGBOR DELTA STATE AGBOR DELTA
67 033193311 UBA-IBADAN II B.O 61  IWO ROAD  IBADAN IBADAN OYO
68 033153322 UBA-EJIGBO B.O PPMC DEPOT  EJIGBO-LAGOS LAGOS LAGOS
69 033153335 UBA-ALABA B.O. 5  OJO ALABA WAY  OJO-LAGOS LAGOS LAGOS
70 033153348 UBA-NNS B.O. NNS QUORRA NAVAL BASE HABOUR  APAPA LAGOS LAGOS
71 033153351 UBA-APAPA II B.O 27  WHARF ROAD  APAPA LAGOS LAGOS LAGOS
72 033153364 UBA-IKEJA II B.O 37  OBA AKRAN AVENUE  IKEJA  LAGOS LAGOS LAGOS
73 033083379 UBA-ABUJA  WUSE II. RUSSEL SHOPPING PLAZA H-MACAULEY WAY  WUSE ABUJA ABUJA ABUJA
74 033023384 UBA-ONITSHA III B.O 4  OKOSISI LANE NEW MKT  NKPOR ONITSHA ONITSHA ANAMBRA
75 033193395 UBA-IBADAN III B.O ABEOKUTA-IBADAN RD  NNPC DEPOT APATA  IBADAN IBADAN OYO
76 033043403 UBA-BENIN II B.O 138  UPPER MISSION ROAD  BENIN BENIN EDO
77 033153416 UBA-SURULERE B.O 20  BODE THOMAS STREET  SURULERE LAGOS LAGOS
78 033183143 UBA-ORE OKITIPUPA – ORE ROAD, ORE ORE ONDO
79 033193667 UBA CHALLENGE CHALLENGE-MOLETE RD, FELELE ROUDABOUT, IBADAN IBADAN OYO
80 033153759 AKOWONJO 49, AKOWONJO-EGBEDA RD, AKOWONJO LAGOS LAGOS
81 033233420 UBA-ABA II B.O 201  FAULKS ROAD  ARIARIA MKT. ABA ABA ABIA
82 033253439 UBA-ENUGU III B.O 49  NIKE LAKE HOTEL ROAD  ENUGU ENUGU ENUGU
83 033213440 UBA-PHC III [AGRREY] 15  AGGREY ROAD  PORT HARCOURT PORT HARCOURT RIVERS
84 033153458 UBA-EBUTE METTA 31A  WILLOUGHBY STREET  EBUTE-METTA  LAGOS LAGOS LAGOS
85 033083463 UBA-ASOKORO B.O 21C  JULIUS NYERERE STREET  ASOKORO  ABUJA ABUJA ABUJA
86 033153474 UBA-OJUELEGBA B.O 126  OJUELEGBA ROAD  SURULERE  LAGOS LAGOS LAGOS
87 033153487 UBA-LUTH B.O ROAD 1  LUTH PREMISES  IDI-ARABA  LAGOS LAGOS LAGOS
88 033153490 UBA-MATORI II CORTEX PLAZA  LADIPO STREET  MUSHIN  LAGOS LAGOS LAGOS
89 033153500 UBA-FESTAC II(NEW) 23 ROAD BY 72 JUNCTION  FESTAC TOWN  LAGOS LAGOS LAGOS
90 033153513 UBA-HEAD OFFICE B.O PLOT 1662 OYINJOLAYEMI STREET  V-I  LAGOS LAGOS LAGOS
91 033153526 UBA-BBA-TRADEFA ATIKU ABUBAKAR HALL  BBA TRADE FAIR COMPLEX  LAGOS LAGOS LAGOS
92 033153539 UBA-PALM AVENUE 128  ISOLO ROAD  MUSHIN-LAGOS LAGOS LAGOS
93 033153542 UBA-MARYLAND 21, MOBALAJI BANK ANTHONY WAY LAGOS LAGOS LAGOS
94 033123556 UBA-KANO3 B.O 3A FRANCE ROAD, SABON GARI, KANO KANO KANO
95 033043568 UBA-BENIN3 B.O 11, BENIN-AGBOR ROAD BENIN-CITY EDO STATE BENIN EDO
96 033043571 UBA-BENIN4 B.O 218, NEW LAGOS ROAD, UGBOWO BENIN CITY BENIN EDO
97 033043584 UBA-BENIN5 B.O 100, SAPELE ROAD BENIN CITY BENIN EDO
98 033150150 AMODU TIJANI PLOT 697,AMODU TIJANI STR,VI,LAGOS LAGOS LAGOS
99 033150176 VICTORIA ISLAND 19 ADEYEMO ALAKIJA STREET VICTORIA ISLAND LAGOS LAGOS LAGOS
100 033080013 ABUJA PLOT 1142/1143 ADETOKUNBO ADEMOLA CRESCENT WUSE 2 ABUJA ABUJA ABUJA
101 033210016 PORTHACOURT 86B OLU OBASANJO WAY PORTHARCOURT PORT HARCOURT RIVERS
102 033230012 ABA 9,OKIGWE ROAD ABA ABA ABIA
103 033150189 ALABA 6, AGUDOSI STREET ALABA INT’L MARKET ALABA, LAGOS LAGOS LAGOS
104 033150192 APAPA 1, WAREHOUSE ROAD APAPA LAGOS LAGOS
105 033040011 BENIN 56, AKAPAKPAVA ROAD BENIN CITY BENIN EDO
106 033150202 IDUMOTA 28 OBUN EKO STREET IDUMOTA LAGOS LAGOS LAGOS
107 033150215 IKEJA 13 ALLEN AVENUE IKEJA LAGOS LAGOS LAGOS
108 033110019 KADUNA 4 ALI AKILU ROAD KADUNA KADUNA KADUNA
109 033120012 KANO PLOT 133 POST OFFICE ROAD KANO KANO KANO
110 033150228 OKE-ARIN 33 ISSA WILLIAMS STREET OKE-ARIN LAGOS LAGOS LAGOS
111 033020015 ONITSHA 8B NEW MARKET ROAD ONITSHA ONITSHA ANAMBRA
112 033240015 WARRI 96 EFFURUN / SAPELLE ROAD EFFURUN WARRI WARRI DELTA
113 033280017 LOKOJA IBB WAY ADANKOLO JUCTION LOKOJA LOKOJA KOGI
114 033150231 EBUTEMETTA 20 BORNO WAY EBUTE/METTA LAGOS LAGOS LAGOS
115 033150244 BBA BRN NICKOK BEST PLAZA,BBA TRADEFAIR COMPLEX BADAGRY EXPRESSWAY LAGOS LAGOS
116 033060017 MAIDUGUGRI MEI-DERIBE SHOPPING COMPLEX MONDAY MARKET MAIDUGURI MAIDUGURI BORNO
117 033010012 UYO 25 NWAIBA ROAD UYO UYO AKWA IBOM
118 033250021 ENUGU 2 2 POCKET ESTATE INDEPENDENCE LAYOUT ENUGU ENUGU ENUGU
119 033020028 NNEWI ZONA 12 PHASE 1 MAIN MARKET NNEWI NNEWI ANAMBRA
120 033020031 AWKA ANAMBRA STATE NEW SECRETARIT COMPLEX AWKA AWKA ANAMBRA
121 033020044 BRIDGEHEAD 30A PORTHARCOURT ROAD BRIDGE HEAD ONITSHA ONITSHA ANAMBRA
122 033070010 CALABAR 12, CALABAR ROAD CALABAR CALABAR CROSS RIVER
123 033200013 JOS 24/25 RAWANG PAM STREET JOS JOS PLATEAU
124 033240028 ASABA 261, NNEBISI ROAD ASABA ASABA DELTA
125 033190013 IBADAN BLOCK A PLOT 2 ADEKUNLE FAJUYI ROAD DUGBE IBADAN IBADAN OYO
126 033310013 DAMATURU 10,Burka Abba Ibrahim Way  BESIDE STATE HOTEL DAMATURU DAMATURU YOBE
127 033250018 ENUGU MAIN 20 OKPARA AVENUE ENUGU ENUGU ENUGU
128 033150257 TRADEFAIR HALL 2 TRADE FAIR COMPLEX BADAGRY WAY LAGOS LAGOS LAGOS
129 033083641 UBA-NATIONAL HOSPITAL ABUJA PLOT 132 CENTRAL DISTRICT PHASE 2 ABUJA ABUJA ABUJA
130 033351535 UBA-ASHAKA JALINGO GATE,ASHAKA CEMENT WORKS,FANAKAYE LGA GOMBE GOMBE
131 033153733 UBA GLOBAL MARKETS 11th floor, UBA HOUSE,57 MARINA STREET, LAGOS LAGOS LAGOS
132 033153717 GBAGADA – IFAKO 38 AJAYI AINA STREET GBAGADA-IFAKO LAGOS LAGOS
133 033153762 OGUDU 14 OGUDU G.R.A. LAGOS LAGOS
134 033153775 IKEJA G.R.A. JOEL OGUNNAIKE STREET, IKEJA LAGOS LAGOS
135 033153788 GBAGADA EXPRESSWAY 285, GBAGADA EXPRESSWAY, GBAGADA LAGOS LAGOS
136 033173603 UBA-SAGAMU 191, AKARIGBO STREET SABO, SAGAMU SAGAMU OGUN
137 033153791 OJODU PLOT 104, ISHERI ROAD, OJODU LAGOS LAGOS LAGOS
138 033173593 UBA-BABCOCK B.O BABCOCK UNIVERSITY ILISHAN REMO ILISHAN OGUN
139 033153607 UBA-ORILE COKER LAGOS-BADAGRY EXP. RD, COKER ORILE, LAGOS LAGOS LAGOS
140 033153610 UBA-ADETOKUNBO PLOT 80A ADEMOLA ADETOKUNBO STREET VI LAGOS LAGOS
141 033153623 UBA-LAWANSON 66, LAWANSON ROAD, ITIRE SURULERE LAGOS. LAGOS LAGOS
142 033083638 UBA-LEMERIDIEN B.O PLOT 903 TAFAWA BALEWA WAY , AREA 11 GARKI ABUJA ABUJA
143 033153649 UBA-IKEJA(WU) B.O AWOLOWO HOUSE 29/31 OBAFEMI AWOLOWO WAY IKEJA LAGOS LAGOS
144 033193654 UBA-UCH B.O COLLEGE OF MEDICINE, UCH IBADAN IBADAN OYO
145 033153665 UBA- ADEOLA HOPEWEL PLOT 1607 ADEOLA HOPE-WELL STREET, V.I LAGOS LAGOS
146 033153678 UBA-LEKKI B.O 80A ADMIRALITY WAY,LEKKI PHASE I LAGOS LAGOS
147 033043694 UBA-AUCHI B.O  62,Jattu road, Auchi AUCHI EDO
148 033043681 UBA-UROMI B.O 7, Mission road, Uromi UROMI EDO
149 033153694 UBA CHEVRON CHEVRON DRIVE, LEKKI PENINSULA LAGOS LAGOS
150 033153704 UBA LEKKI KM 18 LEKKI-EPE EXP. WAY LEKKI LAGOS LAGOS
151 033106104 UBA-MBARI BO 4,MBARI STREET, OWERRI MBARI IMO
152 033153681 UBA-BABS ANIMASHUN BABS ANIMASHUN STREET, SURULERE LAGOS LAGOS LAGOS
153 033153720 UBA-IKOTUN IKOTUN -IDIMU ROAD , BY ALIMOSHO LG. IKOTUN LAGOS LAGOS
154 033083654 FEDERAL  MINISTRY OF WORKS MABUSHI, UTAKO DISTRICT, ABUJA, FCT ABUJA ABUJA
155 033150024 UBA-LAGOS  CENTRAL 97-105 BROAD ST. BROAD LAGOS
156 033150037 UBA-LAGOS  EAST 12-14 BROAD ST. BROAD LAGOS
157 033150040 UBA-WHARF RD 9, WHARF RD APAPA LAGOS
158 033150053 UBA-IKEJA OBA AKRAN AVENUE IKEJA LAGOS
159 033150066 UBA-ILUPEJU 10, INDUSTRIAL ESTATE ILUPEJU LAGOS
160 033150079 UBA-IJORA 10, IJORA CAUSEWAY IJORA LAGOS
161 033150082 UBA-EBUTE-METTA 86 MURITALA MUHAMMED WAY EBUTE-METTA LAGOS
162 033150095 UBA-IDUMAGBO 43, IDUMAGBO AVENUE IDUMAGBO LAGOS
163 033150105 UBA-UNILAG UNILAG CAMPUS AKOKA LAGOS LAGOS
164 033150118 UBA-IGANMU 10, ABEBE VILLAGE RD Iganmu lagos LAGOS
165 033150121 UBA-FALOMO 172 AWOLOWO WAY FALOMO IKOYI LAGOS
166 033150147 UBA-TINUBU 5-7 KAKAWA STREET,LAGOS TINUBU LAGOS
167 033150163 UBA-OREGUN 16B  OREGUN RD OREGUN LAGOS
168 033240170 UBA-ABBI ABBI ABBI DELTA
169 033130183 UBA-BAKORI 137 KATSINA RD BAKORI KATSINA
170 033220190 UBA-GORONYO OPPOSITE MOTOR PARK GORONYO GORONYO SOKOTO
171 033360209 UBA-WAMBA AKWANGA L.G.A WAMBA NASARAWA
172 033370215 UBA-KETA KETA KETA ZAMFARA
173 033290227 UBA-OSHOGBO OBAFEMI AWOLOWO WAY,OPP OSOGBO CITY HALL OSOGBO OSUN
174 033070230 UBA-IKOM 18 AKIM ASABO ST IKOM CROSS RIVER
175 033010245 UBA-UYO 7-13 AKA RD UYO AKWA-IBOM
176 033220255 UBA-SOKOTO KANO RD 1 KANO ROAD, SOKOTO SOKOTO SOKOTO
177 033150260 UBA-APAPA W-HOUSE 11-13 WAREHOUSE RD APAPA LAGOS
178 033030270 UBA-LIMAN KATAGUN C-O BAUCHI BRANCH LIMAN KATAGUN BAUCHI
179 033180285 UBA-OKE-IGBO 2-8B AJAROGUNGBO ST OKE-IGBO ONDO
180 033370299 UBA-CHAFE GUSAU- ZARIA RD, CHAFE ZAMFARA STATE CHAFE ZAMFARA
181 033030306 UBA-BAUCHI COMMERCIAL AREA BANK RD BAUCHI BAUCHI
182 033050315 UBA-MAKURDI 28 OTURKPO RD MAKURDI BENUE
183 033090320 UBA-YOLA 36 GALADIMA AMINU RD YOLA ADAMAWA
184 033240345 UBA-EFFURUN 39 WARRI-SAPELE  RD EFFURUN DELTA
185 033300353 UBA-NGUROJE NEAR MOTOR PARK NGUROJE NGUROJE TARABA
186 033300366 UBA-GEMBU 2 AHMADU BELLO WAY GEMBU TARABA
187 033140377 UBA-AFON 1 MAGAJI-NGERI RD KWARA STATE AFON KWARA
188 033250380 UBA-OGBETE ADMINISTRATIVE BUILDING, OGBETE MKT. ENUGU ENUGU
189 033150396 UBA-OTTA IDIROKO RD OTTA OTTA LAGOS
190 033190408 UBA-IBADAN MAIN LEBANON STREET, DUGBE, IBADAN IBADAN OYO
191 033160412 UBA-LAPAI LAPAI, NIGER SATE LAPAI NIGER
192 033190424 UBA-MOLETE SW8-1137 OBAFEMI AWOLOWO RD MOLETE OYO
193 033190437 UBA-AMUNIGUN 104 AMUNIGUN STREET, IBADAN IBADAN OYO
194 033040448 UBA-BENIN CITY 4 AKAKPAVA RD BENIN CITY EDO
195 033040451 UBA-ABUDU ABUDU ORHIONWON ABUDU EDO
196 033240468 UBA-SAPELE 4 COURT RD SAPELE DELTA
197 033240471 UBA-BURUTU CHRISTIAN BEACH BURUTU DELTA
198 033240484 UBA-WARRI 65 WARRI-SAPELE RD WARRI DELTA
199 033140490 UBA-ILORIN 123 MURTALA MUHAMMED WAY ILORIN KWARA
200 033160506 UBA-NEW BUSSA CENTRAL PARADE RD NEW BUSSA NIGER
201 033290515 UBA-IMESI-ILE MARKET SQUARE IMESI-ILE OSUN
202 033290528 UBA-OSU BESIDE ATAKUNMOSA WEST LG. OSU OSUN
203 033160535 UBA-MOKWA AHMADU BELLO RD MOKWA NIGER
204 033130549 UBA-FUNTUA 19 KATSINA RD FUNTUA KATSINA
205 033170554 UBA-ABEOKUTA 5 ONIKOLOBO ROAD, IBARA,ABEOKUTA ABEOKUTA OGUN
206 033180560 UBA-AKURE 19A OBA ADESIDA RD AKURE ONDO
207 033180573 UBA-ILARA MOKIN 7 IPOGUN RD ILARA MOKIN ILARA-MOKIN ONDO
208 033110585 UBA-ZONKWA KAFANCHAN RD KADUNA STATE ZONKWA KADUNA
209 033200592 UBA-BOKKOS BOKKOS L.G.A PLATEAU STATE BOKKOS PLATEAU
210 033120601 UBA-KANO MAIN 4B BANK RD KANO KANO KANO
211 033120614 UBA-DOWAKIN TOFA DOWAKIN-TOFA L.G.A KANO KANO
212 033110624 UBA-KADUNA NORTH HOSPITAL RD YAKUBU GOWON WAY KADUNA KADUNA
213 033120630 UBA-RANO RANO L.G.A KANO KANO
214 033110640 UBA-KADUNA SOUTH 177 INDUSTRIAL ESTATE RD KADUNA KADUNA
215 033110653 UBA-ZARIA KADUNA RD ZARIA KADUNA
216 033120669 UBA-BAYERO UNIVERSITY BAYERO UNIVERSITY CAMPUS KANO KANO
217 033060677 UBA-MAIDUGURI MAIN 2 SIR KASHIM RD MAIDUGURI BORNO
218 033260684 UBA-MALLAM  MADURI GUMEL-HADEJIA RD MALLAM MADURI JIGAWA
219 033060693 UBA-BIU GOMBE RD BIU BORNO
220 033220705 UBA-SOKOTO ALIYU JODI ALIYU JODI RD SOKOTO SOKOTO
221 033220718 UBA-WURNO OPPOSITE WURNO LG SECRETARIAT WURNO SOKOTO
222 033030720 UBA-NINGI C-OBAUCHI BRANCH NINGI BAUCHI
223 033030733 UBA-JAMAARE JAMAARE JAMAARE BAUCHI
224 033270742 UBA-ARGUNGU 98 KANTA ROAD, ARGUNGU KEBBI KEBBI
225 033160755 UBA-KUTIGI 67 BIDA RD KUTIGI NIGER
226 033060774 UBA-KUKAWA C/O 2ND BRANCH, BAGA ROAD KUKAWA BORNO
227 033310783 UBA-BUNIYADI C/O 1, GUJBA RD, DAMATURU BUNIYADI YOBE
228 033160797 UBA-SULEJA 1 SULEIMAN BARAU RD SULEJA NIGER
229 033210809 UBA-PORT HARCOURT MAIN 14 AZIKWE RD PORT-HARCOURT RIVERS
230 033160810 UBA-WUSHSHI BIDA-ZUNGERU RD WUSHISHI NIGER
231 033210825 UBA-AGGREY 13 AGGREY RD PORT-HARCOURT RIVERS
232 033210838 UBA-TRANS AMADI TRANS AMADI INDUST.ESTATE PORT-HARCOURT RIVERS
233 033250843 UBA-ENUGU STATION RD ENUGU ENUGU
234 033330857 UBA-ONUEKE ABAKALIKI-AFIKPO ROAD ONUEKE EBONYI
235 033020866 UBA-ONITSHA MAIN NEW MKT ROAD ONITSHA ANAMBRA
236 033100870 UBA-OWERRI 34 DOUGLAS ROAD OWERRI IMO
237 033230889 UBA-ABA MAIN 1,IKOT EKPENE ROAD ABA ABA ABIA
238 033250898 UBA-AGUOBU-OWA EZEAGU L.G.A HEAD QUARTERS AGUOBU-OWA ENUGU
239 033230902 UBA-BENDE BENDE-UMUAHIA RD BENDE ABIA
240 033350918 UBA-KUMO MAIN MARKET ROAD KUMO GOMBE
241 033210922 UBA-ISIOKPO IKWERE L.G.A PORT-HARCOURT RIVERS
242 033090935 UBA-GOMBI GARKIDA, YOLA ROAD GOMBI ADAMAWA
243 033070942 UBA-CALABAR 14 CALABAR RD CALABAR CROSS RIVER
244 033230957 UBA-OKE-IKPE AZUMINI RD AKWETE UKWA ABIA
245 033090964 UBA-SONG YOLA RD, SONG L.G.A. SONG ADAMAWA
246 033310974 UBA-ASKIRA 4C DAMBOA RD ASKIRA YOBE
247 033200987 UBA-JOS 16-17 BEACH-BANK RD JOS NORTH PLATEAU
248 033160991 UBA-MINNA PAIKO RD MINNA NIGER
249 033101002 UBA-UMUAKA ORLU-OWERRI RD UMUAKA IMO
250 033011011 UBA-EBUKHU P.M.B 1107 ORON ORON AKWA-IBOM
251 033101028 UBA-ARONDIZUOGU NDIAWA, IDEATO NORTH L.G.A ARONDIZUOGU IMO
252 033211031 UBA-ABONNEMA P.O.BOX  204 ABONNEMA ABONNEMA RIVERS
253 033021043 UBA-AGULU P.O.BOX 285 AGULU ANAMBRA
254 033291051 UBA-OYAN P.M.B 207 MARKET SQUARE OYAN OSUN
255 033141062 UBA-OKE-ODE AJASE-IPO-LAFIAJI RD IFELODUN KWARA
256 033141075 UBA-OBBO AYEGUNLE MARKET RD IREPODUN L.G.A KWARA
257 033101086 UBA-NWAORIEUBI MBAITOLI L.G.A NWAORIEUBI IMO
258 033341095 UBA-USI-EKITI OKE-ODI ST USI-EKITI EKITI
259 033011105 UBA-IKOT AKPANYA P.M.B 1049 IKOT-AKPANYA ETINAN AKWA-IBOM
260 033211112 UBA-UNIPORT UNIPORT PORT-HARCOURT RIVERS
261 033281126 UBA-IDAH 89C AYEGBA OMA IDOKO ST IDAH KOGI
262 033021137 UBA-NNEWI 2 ORAIFITE RD NNEWI ANAMBRA
263 033081148 UBA-ABUJA MAIN AREA 3 KAURA NAMODA ST GARKI ABUJA
264 033181158 UBA-ONDO AGBOGBO OKE YABA ONDO
265 033041162 UBA-OKPELLA AWOYEMI RD OKUGBE OKPELLA EDO
266 033041175 UBA-UGBOWO 156 USELU-LAGOS RD BENIN CITY EDO
267 033201180 UBA-SHENDAM YELWA RD SHENDAM PLATEAU
268 033051194 UBA-ZAKIBIAM KATSINA-ALA RD ZAKIBIAM BENUE
269 033051204 UBA-IGUNMALE IGUMALE IGUMALE BENUE
270 033011215 UBA-IDU-URUAN P.M.B 1001 NWANIBA IDU-URUAN AKWA-IBOM
271 033011228 UBA-ITRETO ITRETO EKET-ETINAN ETINAN AKWA-IBOM
272 033251237 UBA-UNEC ENUGU  MAIN CAMPUS ENUGU ENUGU
273 033211248 UBA-OMOKU AHOADA-OKWUZI RD OMOKU RIVERS
274 033131250 UBA-KATSINA 23 I.B.B.WAY KATSINA KATSINA
275 033261269 UBA-HADEJIA JIGAWA-HADEJIA RD HADEJIA JIGAWA
276 033281278 UBA-LOKOJA 4, WHARF RD LOKOJA KOGI
277 033271288 UBA-KANGIWA KANGIWA-ARGUNGU L.G.A KANGIWA KEBBI
278 033321293 UBA-AMMASSOMA AMMASSOMA AMMASSOMA BAYELSA
279 033151308 UBA-OBALENDE 1 ST GREGORY ST OBALENDE LAGOS
280 033311339 UBA-GADAKA C/O 1, GUJBA RD, DAMATURU GADAKA YOBE
281 033171320 UBA-IJEBU ODE 59 IBADAN ROAD, IJEBU-ODE IJEBU-ODE OGUN
282 033061346 UBA-MALLAM FATORI C-O MAIDUGURI BRANCH MALLAM FATORI BORNO
283 033181035 UBA-UGBO UGBO AKURE ONDO
284 033121367 UBA-KANO SHARADA PHASE 1 SHARADA INDUSTRIAL ESTATE KANO KANO
285 033121370 UBA-KANO WAJE 38 MURTALA MUHAMMED WAY KANO KANO
286 033151382 UBA-AGBARA  ESTATE ILARO ROAD, AGBARA INDUSTRIAL ESTATE FESTAC LAGOS
287 033281391 UBA-AJAOKUTA GEREGU CAMP AJAOKUTA KOGI
288 033231419 UBA-UMUAHIA 68 ABA ROAD UMUAHIA ABIA
289 033021425 UBA-ONITSHA B-H 56 PORT HARCOURT RD ONITSHA ANAMBRA
290 033151434 UBA-IKORODU ROAD 300 IKORODU RD ANTHONY VILLAGE LAGOS
291 033081449 UBA-KARSHI OPPOSITE CHIEF S  PALACE KASHI ABUJA
292 033281469 UBA-ODO-ERE LOKOJA RD ODO-ERE KOGI
293 033161440 UBA-KONTAGORA KANO-LAGOS RD KONTAGORA NIGER
294 033241483 UBA-OGORODE SEABOARD PREMISES  OGORODE SAPELE DELTA
295 033031499 UBA-MAINA MAJI C-OBAUCHI BRANCH MAINA MAJI BAUCHI
296 033151502 UBA-MARINA WEST 53 MARINA STREET, LAGOS MARINA LAGOS
297 033251512 UBA-AJI IGBO EZE L.G.A ENUGU ENUGU
298 033351519 UBA-GOMBE 8 BIU-SABON LINE RD GOMBE GOMBE
299 033111539 UBA-TUNDUN WADA POLYTHECHNIC RD TUDUN WADA KADUNA
300 033131548 UBA-DUTSINMA G.R.A LAYOUT DUTSINMA KATSINA
301 033271557 UBA-GWANDU BIRNI KEBBI RD. GWANDU ARGUNGU KEBBI
302 033091565 UBA-MAYO-NGULI MAYO NGULI MAYO NGULI ADAMAWA
303 033301572 UBA-SERTI MAYO-SELBE RD SERTI TARABA
304 033201643 UBA-JARMAI JARMAI JOS PLATEAU
305 033091594 UBA-MUBI  56, AHMADU BELLO WAY MUBI MUBI ADAMAWA
306 033191601 UBA OGBOMOSHO OKE-APAKEE, ILORIN RD OGBOMOSHO OGBOMOSHO OYO
307 033041625 UBA-IBILLO P.O.BOX 1186 IBILLO IBILLO EDO
308 033291624 UBA-IREE IKIRUN-ILA-ORANGUN RD IREE OSUN
309 033291637 UBA-IRESI OTAN-AIYEGBAJU-IGBAJO RD IRESI OSUN
310 033021645 UBA-AWKA 49 ENUGU-EAST RD AWKA ANAMBRA
311 033311656 UBA-YUSUFARI C/O 1, GUJBA RD, DAMATURU YUSUFARI YOBE
312 033191669 UBA-IFE-IWO RD IWO ROAD , IDI APE,  IBADAN IBADAN OYO
313 033201672 UBA-BASHAR C-O JOS BRANCH BASHAR PLATEAU
314 033061689 UBA-UNI MAIDUGURI UNI MAIDUGURI MAIDUGURI BORNO
315 033121697 UBA-KANO AIRPORT BRANCH AMINU KANO INT.AIRPORT KANO KANO
316 033231710 UBA-ABA-OWERRI 171-173 ABA OWERRI RD ABA ABIA
317 033181721 UBA-ODE AYE 1 OLOWU ST ODE-AYE ONDO
318 033141732 UBA-ESIE IJAN-ESIE RD ESIE KWARA
319 033161741 UBA-BARO P.O.BOX 3 AGAJE AGAJE NIGER
320 033241755 UBA-ASABA 171 NNEBISI ROAD ASABA DELTA
321 033251761 UBA-AGBANI 143 AGBANI RD ENUGU ENUGU
322 033021771 UBA-UKPOR AFOR UKPOR MKT SQUARE UKPOR ANAMBRA
323 033241784 ISSELE – UKWU OLD LAGOS-ASABA RD, BY OBI PALACE ISSELE-UKU DELTA
324 033061799 UBA-MAIDUGURI BAGA RD 2ND BRANCH BAGA RD MAIDUGURI BORNO
325 033311805 UBA-BULARAFA BULAFARA BULARAFA YOBE
326 033201821 UBA-YELWA IBI ROAD YELWA PLATEAU
327 033011820 UBA-ITUK MBANG UYO-ORON ROAD ITUK MBANG ITUK MBANG AKWA-IBOM
328 033153801 DOLPHIN ESTATE SUITES D 69, 70 & 104 DOLPHIN PLAZA LAGOS LAGOS
329 033341859 UBA-AGBADO EKITI AIYEGUNLE ST AGBADO-EKITI EKITI
330 033051864 UBA-UTONKON ADO L.G.A IGUMALE BENUE
331 033051877 UBA-OHUHU-OWO OJU L.G.A AREA MGT. OHUHU-OWO BENUE
332 033221872 UBA-BIRNIN KURAWA KAURA NAMODA  L.G.A BIRNIN KURAWA SOKOTO
333 033011888 UBA-ORON ORON ORON AKWA-IBOM
334 033101905 UBA-EKE-NGURU P.M.B 5006 NKWOGWU MBAISE L.G.A IMO
335 033301912 UBA-GARBA-CHEDE C-O JOS BRANCH GARBA CHEDE TARABA
336 033231926 UBA-ISIALA OBORO P.O.BOX 29 ISIALA OBORO UMUAHIA ABIA
337 033151939 UBA-IDOWU TAYLOR PLOT 22B IDOWU TAYLOR STREET V.I VICTORIA ISLAND LAGOS
338 033211947 UBA-ONNE ONNE ONNE RIVERS
339 033111911 UBA-KAFANCHAN 3 KAGORO RD KAFANCHAN KADUNA
340 033112032 UBA-SAMARU 161/162 SOKOTO ROAD OPPOSITE A.B.U ZARIA SAMARU KADUNA
341 033152048 UBA-UBA HOUSE 57 MARINA ST. MARINA LAGOS
342 033152051 UBA-SURULERE 68 WESTERN AVENUE SURULERE LAGOS
343 033192066 UBA-OYO OGBOMOSO ROAD,OYO OYO OYO
344 033192079 UBA-GBAGI MKT GBAGI MKT, NEW  IFE RD., IBADAN IBADAN OYO
345 033362087 UBA-NASARAWA 28 UMARU MAKAMA RD NASARAWA NASARAWA
346 033372103 UBA-GUSAU 2 CANTEEN ROAD, GUSAU GUSAU ZAMFARA
347 033012120 UBA-IKOT ABASI IKOT ABASI L.G.A IKOT ABASI AKWA-IBOM
348 033152132 UBA-ADEOLA ODEKU PLOT 115A ADEOLA ODEKU STREET V.I VICTORIA ISLAND LAGOS
349 033082150 UBA-NICON NOGA NICON-NOGA HILTON HOTEL ABUJA ABUJA
350 033152174 UBA-AIRPORT ROAD 62-64 MM INTERNATIONAL AIRPORT RD MAFOLUKU LAGOS
351 033152187 UBA-ALAUSA WAPCO ALAUSA  IKEJA IKEJA LAGOS
352 033152190 UBA-BREADRUIT 11-12 DAVIES ST lagos LAGOS
353 033212205 UBA-BONNY FINIMA ROAD BONNY ISLAND BONNY ISLAND RIVERS
354 033152213 UBA-OKE ARIN 5, IJAYE STREET, LAGOS. OKE-ARIN LAGOS
355 033012227 UBA-EKET 12 GRACE HILL RD EKET AKWA-IBOM
356 033232231 UBA-EZIUKWU 3A CEMETARY RD ABA ABIA
357 033121228 UBA-ADO BAYERO ROAD 31E BAYERO RD KANO KANO
358 033152271 UBA-ALABA 3 AGUDOSI ST INT. MARKET ALABA LAGOS
359 033342308 UBA- ADO-EKITI 72, AJILOSUN ST. IKERE RD. ADO-EKITI EKITI
360 033322331 UBA-YENAGOA YENAGOA YENAGOA BAYELSA
361 033362346 UBA-LAFIA LAFIA LAFIA NASARAWA
362 033152352 UBA-IDUMOTA 144 NAMDI AZIKWE ST IDUMOTA LAGOS
363 033021454 UBA-NKPOR 14, AJULUCHUKWU STREET UKPOR NKPOR ANAMBRA
364 033152378 UBA-BBA TRADE FAIR 135, ATIKU ABUBAKAR HALL BBA TRADEFAIR FESTAC LAGOS
365 033152381 UBA-ITIRE ROAD ITIRE ROAD LAGOS LAGOS
366 033152394 UBA-IPONRI SHOPPING COMPLEX IPONRI SHOPPING COMPLEX LAGOS LAGOS
367 033332402 UBA-ABAKALIKI ABAKALIKI ABAKALIKI EBONYI
368 033152417 UBA-ASPAMDA  TRADE FAIR ASPAMDA  TRADE FAIR LAGOS LAGOS
369 033152420 UBA-OGBA OGBA LAGOS LAGOS
370 033152433 UBA-IKOTA VGC IKOTA VGC SHOPPING COMPLEX LAGOS LAGOS
371 033152446 UBA-IKEJA COMPUTER VILLAGE IKEJA COMPUTER VILLAGE LAGOS LAGOS
372 033022453 OGIDI 5 Onitsha/Enugu Exp Way Ogidi, Onitsha. ONITSHA ANAMBRA
373 033022466 UBA-ONITSHA, IWEKA ROAD (OCHANJA) ONITSHA, IWEKA ROAD (OCHANJA) ONITSHA ANAMBRA
374 033081478 UBA-ABUJA GWAGWALADA 63, OLD GWAGWALADA LAYOUT ABUJA ABUJA ABUJA
375 033082480 UBA-ABUJA CBD ABUJA CBD ABUJA ABUJA
376 033212496 UBA-PH OIL MILL ROAD PH OIL MILL ROAD PORT-HARCOURT RIVERS
377 033212506 UBA-PH IKOKU ROAD PH IKOKU ROAD PORT-HARCOURT RIVERS
378 033182512 UBA-FED. UNIV. OF TECH, AKURE (FUTA) FED. UNIV. OF TECH, AKURE (FUTA) AKURE ONDO
379 033102522 UBA-OWERRI ASSUMPTA AVENUE OWERRI ASSUMPTA AVENUE OWERRI IMO
380 033302539 UBA-JALINGO JALINGO JALINGO TARABA
381 033042543 UBA-BENIN,MISSION ROAD BENIN,MISSION ROAD BENIN CITY EDO
382 033042556 UBA-BENIN,IKPOBA HILL 5,BENIN-AGBOR ROAD, BENIN CITY BENIN CITY EDO
383 033112567 UBA-KADUNA, ORI-AKPATA 14, OGBOMOSHO RD. KADUNA KADUNA
384 033132576 UBA-FUNTUA  SCHOOL OF REMEDIAL STUDIES (SRS) FUNTUA  SCHOOL OF REMEDIAL STUDIES (SRS) FUNTUA KATSINA
385 033212593 UBA-PH NAOC – RUMUEME PH NAOC – RUMUEME PORT-HARCOURT RIVERS
386 033152608 UBA-MOBIL HOUSE, MAROKO MOBIL HOUSE, MAROKO LAGOS LAGOS
387 033152611 UBA-NAF BASE, IKEJA NAF BASE, IKEJA LAGOS LAGOS
388 033152624 UBA-KETU KETU LAGOS LAGOS
389 033262637 UBA-DUTSE DUTSE DUTSE JIGAWA
390 033042640 UBA-BENIN SAKPONBA ROAD BENIN SAKPONBA ROAD BENIN CITY EDO
391 033112651 UBA-KADUNA – NNPC KADUNA – NNPC KADUNA KADUNA
392 033173629 OLABISI ONABANJO UNIVERSITY OLABISI ONABANJO UNIVERSITY AGO IWOYE AGO IWOYE OGUN
393 033153814 ADETOKUNBO ADEMOLA 2 29, ADETOKUNBO ADEMOLA STR V.I LAGOS LAGOS LAGOS
394 033251525 UBA-TRANS – EKULU 49, NIKE LAKE RESORT RD. TRANS-EKULU, ENUGU ENUGU ENUGU
395 033083667 UBA-ABUJA GATEWAY PLAZA, CADASTRAL ZONE A, ABUJA ABUJA ABUJA
396 033141758 UBA-ILORIN MAIN 3, Wahab Folawiyo Road, Ilorin ILORIN KWARA
397 033141745 UBA-OJA OBA ILORIN Abdul Atta Rd, Oja-Oba, Ilorin ILORIN KWARA
398 033141790 UBA-Bacita Cenima Road, Bacita BACITA KWARA
399 033281472 UBA-Lokoja 145, Murtala Mohammed Road, Lokoja LOKOJA KOGI
400 033111966 UBA-KADUNA Plot C13, Mogadishu Layout, Kaduna KADUNA KADUNA
401 033122256 UBA-KANO 15S, Bello Road, Kano KANO KANO
402 033021784 UBA-Onitsha Main 49, Uga Street, Onitsha Onitsha ANAMBRA
403 033021797 UBA-Onitsha Bridge Head 3A, Bida Road, Onitsha ONITSHA ANAMBRA
404 033232243 UBA-Aba Main 10, Port Harcourt Road, Aba ABA ABIA
405 033232256 UBA-Eziukwu Road, Aba Eziukwu Market, Aba ABA ABIA
406 033213453 UBA-PORT HARCOURT 14, Azikiwe Road, Port Harcourt PORT HARCOURT RIVERS
407 033322904 UBA-YENAGOA ALONG YENAGOA/MBIANMA RD. YENAGOA YENAGOA BAYELSA
408 033183156 UBA-Akure Great Nigeria House, Owo Road, Akure AKURE ONDO
409 033193683 UBA-IBADAN 81/83, Iwo Road, Ibadan IBADAN OYO
410 033153827 UBA-Abule Egba 473B, Abeokuta Express Road, Lagos LAGOS LAGOS
411 033153830 UBA-Alaba BK Dublin Street, Alaba, Lagos LAGOS LAGOS
412 033153843 UBA-Apapa 22, Wharf Road, Apapa, Lagos LAGOS LAGOS
413 033153856 UBA-BBA, Trade Fair BBA Trade Fair Complex LAGOS LAGOS
414 033153869 UBA-Corporate, Marina Marine View Plaza, 60, Marina, Lagos LAGOS LAGOS
415 033153872 UBA-Docemo 21/23, Docemo Street, Lagos LAGOS LAGOS
416 033153885 UBA-Ikeja 1, Simbiat Abiola Road, Ikeja, Lagos LAGOS LAGOS
417 033153898 UBA-Mushin 20, Palm Avenue, Mushin, Lagos LAGOS LAGOS
418 033153908 UBA-Ojuelegba 81, Ojuelegba Road, Surulere, Lagos LAGOS LAGOS
419 033153911 UBA-Oke Arin 23, Oke Arin Street, Lagos LAGOS LAGOS
420 033232269 UBA-Eziukwu RD.MKT, ABA (CHO) Aba Cash Centre, Eziukwu Road Market ABA ABIA
421 033083670 UBA-SANNI ABACHA BARR (CHO) SANNI ABACHA BARRACKS, ASOKORO, ABUJA ABUJA ABUJA
422 033141787 UBA-ARMTI (Cash Centre) ARMTI, KM. 18, Lokoja Road ILORIN KWARA
423 033281485 UBA-Itakpe (Cash Centre) NIAMCO, Itakpe ITAKPE KOGI
424 033141761 KWARA STATE SECRETARIAT Kwara State Secretariat Complex ILORIN KWARA
425 033141774 UNILORIN CASH CENTRE University of Ilorin (UNILORIN) ILORIN KWARA
426 033153924 UBA-Martins 15, Martins Street, Lagos LAGOS LAGOS
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428 033043704 UBA-TEXTILE MILL RD. 100, TEXTILE MILL ROAD BENIN BENIN EDO
429 033153937 UBA-ONIPANU 135, IKORODU ROAD, LAGOS LAGOS LAGOS
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431 033281498 UBA-OBAJANA OPP. MAIN GATE, OBAJANA CEMENT FACTORY OBAJANA KOGI
432 033193696 UBA-LAUTECH LAUTECH, OGBOMOSHO OGBOMOSHO OYO
433 033232272 UBA-ABA MAIN 5, FACTORY RD, ABA ABA ABIA
434 033031509 UBA-BAUCHI PLOT BA/23543, MURITALA MOH WAY, BAUCHI BAUCHI BAUCHI
435 033051880 UBA-GBOKO 14, J. S. TARKA RD GBOKO GBOKO BENUE
436 033051893 UBA-OTURKPO 1, COMM RD. OPP TEXACO, OTURKPO OTURKPO BENUE
437 033072843 UBA-IKOM PLOT C-83, CALABAR RD. IKOM IKOM CROSS RIVER
438 033213466 UBA-RSUT, PHC RIVERS STATE UNIV. P-H PORT HARCOURT RIVERS
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5 Comments

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    Toyota Avensis=N550,000.
    Toyota Hilux=N1M
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    Toyota Camry Muscle=N 600,000. & Spider=N600,000.
    Toyota Avalon=N550,000
    Toyota Rav4 SUV=N800,000.
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    Toyota 4Runner=N850,000.
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    Toyota picnic=N450,000.
    Toyota Highlander=N1M.
    Toyota Corolla=N550,000.
    Toyota Prado=N2M
    Toyota LandCruisser=N2.8M.
    Toyota Yaris=N500.000.
    Toyota Matrix=N450,000.
    Toyota Haice Bus=N950,000

    Acura MDX =N900,000.
    Acura ZDX=N970,000
    Acura TL=N850,000.

    Honda Pilot=N800,000.
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    Honda End of Discusson(EOD)=N550,000.
    Honda Odyssey=N800,000.
    Honda Accord=N550,000.
    Honda CRV=N600,000.
    Honda Civic=N500,000.

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    Infinity Fx45=N1.2m.
    Infinity Qx4=600,000..

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    Nissan Altima=N500,000.
    Nissan Maxima=N450,000.
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    Nissan Quest=450,000.
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    Lexus Rx330=N750,000.
    Lexus Gx460=N1m.
    Lesus Rx300= N650,000
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    Lexus Lx650=N500,000.
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    LexusGx470=N850,000.

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